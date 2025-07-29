29/07/2025 08:37

山東黃金(01787)建議統一採用中國企業會計準則

《經濟通通訊社29日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)公布，建議統一採用中國企業會計準則編製財務報告，以及建議終止續聘H股財務報告審計機構。



該集團指，為提高工作效率，董事會昨日通過決議，建議自今年半年度財務報告起統一採用中國企業會計準則編製財務報告，惟須股東批准後，方告作實。鑑於此，且境內財務報告審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為已獲財政部及中國證監會認可，故董事會昨日通過決議，終止續聘信永中和香港擔任H股財務報告審計機構，由信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任財務報告審計機構。惟須股東批准後，方告作實。(wh)