30/07/2025 17:00

《外圍焦點》美儲局公布議息結果，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社30日專訊》美股昨日主要指數先升後跌，投資者謹慎觀望即將於周三（30日）公布的聯儲局貨幣政策決議，且企業季績表現參差不齊，全球經貿局勢仍存不確定因素。道指收市跌204.57點或0.46%，報44632.99點；標普500指數跌18.89點或0.30%，報6370.88點；納指跌80.29點或0.38%，報21098.29點。港股方面，恒生指數收市報25176，跌347點或1.4%，成交3197億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:45pm，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。31日凌晨2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決定並發表聲明；2:30am，隨後美聯儲主席舉行新聞發布會。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率料維持不變，經季節調整年率升幅料由1.5%收窄至1.2%；7月消費者信心指數。今晚8:15pm，美國公布7月ADP就業變動，料由負3.3萬升至7.6萬。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.8%降至2.2%；第二季個人消費料由0.5%升上1.5%。10:00pm，美國公布6月成屋待完成銷售，月率升幅料由1.8%收窄至0.2%。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.5%。2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於4.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：eBay(US.EBAY)、新東方(US.EDU)、Meta Platforms(US.META)、微軟(US.MSFT)、高通(US.QCOM)、慧榮科技(US.SIMO)等。(wa)