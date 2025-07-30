30/07/2025 09:23

【外圍經濟】波音第二季營收大增35%，超市場預期

《經濟通通訊社30日專訊》波音(US.BA)公布2025年第二季度營收達227.5億美元，按年大增35%，並超越市場預期的218.44億美元。



公司當季淨虧損縮小至6.11億美元，較去年同期14.36億美元大幅改善。調整後自由現金流轉正，達2億美元，遠優於市場預期17.9億美元虧損。



本季度波音積壓訂單增至6190億美元，涵蓋超過5900架商用飛機。商用飛機交付量同比飆升63%，交付總量達280架。國防、太空與安全部門收入則達66億美元。737客機產能已提升至每月38架；787項目生產速度亦加快至每月7架。季度內淨獲得455架商用飛機新訂單，上半年累計訂單達625架，顯示需求穩健。(kk)