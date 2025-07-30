30/07/2025 08:30

【開市Ｇｏ】中美延長關稅暫停期，美施壓俄停戰，理想新車降價

2025年7月30日【要聞盤點】



1、美股周二（29日）走軟，主要指數悉數先升後回，投資者轉向觀望即將於周三（30日）公布的聯儲局貨幣政策決議。市場情緒謹慎，反映企業季績表現參差不齊，以及全球經貿局勢仍存不確定因素。道指收市跌204.57點，或0.46%，報44632.99點；標普500指數跌18.89點，或0.30%，報6370.88點；納指跌80.29點，或0.38%，報21098.29點。納指早盤一度高見21303.96點，標普500指數曾升至6409.26點，兩者再創盤中新高，但隨後反覆回落。中國金龍指數跌103點。日經期貨截至上午7時38分上升37.5點。



2、中美經貿團隊結束斯德哥爾摩會談，雙方同意推動延長90天關稅休戰協議，未宣布任何突破，或為特朗普與習近平會晤鋪路。



3、美國財長貝森特稱美中對話廣泛且令人滿意，預計90天內再會談，中方貿易談判代表李成鋼稱，雙方將繼續推動美方已暫停的對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期。



4、美國總統特朗普宣布，俄羅斯須在10天內與烏克蘭達成協議，否則將對俄羅斯加徵關稅，並強調美國石油供應充裕，不擔心對俄制裁後的石油問題。



5、美國商務部長盧特尼克表示，計劃兩周內公布製藥行業政策，或對海外生產徵收巨額關稅。



6、特朗普總統數字資產顧問委員會執行董事Bo Hines表示，白宮周三將發布加密貨幣政策報告。



7、美國6月JOLTS職位空缺743.7萬個，低於預期；6月商品貿易赤字縮至860億美元，進口減4.2%，出口跌0.6%。



8、國際貨幣基金組織將今年全球經濟增速上調至3.0%，並預期中國經濟增速升至4.8%，反映上半年經濟活動強於預期。



9、中國光伏行業協會發布闢謠公告，稱部分自媒體發布的關於光伏行業反內捲，特別是多晶矽方面工作的新聞，相關內容與實際情況嚴重不符，強調將依法推進反內捲工作，避免惡性競爭。



10、香港金管局宣布穩定幣發行人監管制度將於8月1日生效，料最快於明年初發穩定幣牌照，首階段只會發出數個牌照，機構應於9月30日前提交申請。





【焦點股】



理想汽車(02015)

- 公布六座純電SUV「理想i8」，售價32.18萬元人民幣起，低於日前公布的35至40萬元人民幣預售價格

- 理想美股隔晚挫6%



巨星傳奇(06683)

- 夥宇樹科技打造具IP屬性之消費級機器人



醫藥股：藥明康德(02359)、石藥集團(01093)、中國生物製藥(01177)

- 美國政府官員預告將在未來兩周內公布對非美國產藥品徵收巨額關稅



光伏股：信義光能(00968)、信義能源(03868)、新特能源(01799)

- 內地行業協會稱部分反內捲傳聞與實際情況嚴重不符



滙控(00005)、恒生銀行(00011)、寧德時代(03750)等

- 今日發布中期業績



華能國電(00902)

- 中期純利96億人幣升23%，不派息



中國外運(00598)

- 分拆倉儲REIT滬上市籌13億人幣，料賺3.9億人幣



粵港灣控股(01396)

- 獲投資者注入AI業務持股近28%，配股價折讓超11%，今日復牌



中國儒意(00136)

- 料中期扭虧為盈最多賺12億人幣



上海復旦(01385)

- 料中期淨利潤跌最多48%



國富氫能(02582)

- 發600萬份認股證，最高價行使或籌9億元



英諾賽科(02577)

- 與聯合電子設聯合實驗室，開發電力電子系統





【油金報價】



紐約期油下跌0.04%，報69.18美元/桶



布倫特期油上升3.53%，報71.77美元/桶



黃金現貨上升0.01%，報3327.28美元/盎司



黃金期貨上升0.04%，報3382.70美元/盎司

