30/07/2025 08:08

【關稅戰】中方反制措施展期90天，何立峰：爭取更多雙贏結果

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》當地時間7月28日至29日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。雙方沒有宣布任何突破，但同意推動延長5月中旬達成的90天關稅休戰協議，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。不過，並未具體說明該協議何時生效以及生效期限。



《新華社》報道稱，雙方就中美經貿關係、宏觀經濟政策等雙方共同關心的經貿議題開展了坦誠、深入、富有建設性的交流，回顧並肯定了中美日內瓦經貿會談共識和倫敦框架落實情況。



*何立峰：進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果*



何立峰表示，中美雙方經貿團隊要以兩國元首6月5日通話重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，尊重各自關切，進一步鞏固共識，加深互信。中方對中美經貿關係的立場是一貫的，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方在經貿領域擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美合則兩利、斗則俱傷。穩定、健康、可持續的中美經貿關係不僅有利於實現各自的發展目標，也有利於促進世界經濟的發展與穩定。下一步，雙方應繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。



*貝森特：中國續購俄羅斯石油，或面對較高關稅*



據外媒報道，美國財長貝森特表示，延長與中國的關稅休戰協議須得到總統特朗普批准。他又指，如果美國落實對俄羅斯石油實施二級制裁，而中國繼續購買俄羅斯石油，則中國可能面對較高關稅。



特朗普在另一場合向記者表示，將於周三聽取中美貿易談判的最新情況，然後作出決定。他與貝桑通話後認為，談判取得一些成果。



*李成鋼：雙方認識到維護穩定健康中美經貿關係的重要性*



中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在會談結束後對媒體表示，「雙方充分認識到維護一個穩定健康的中美經貿關係的重要性。」會談中，中美雙方就彼此的宏觀經濟政策進行了全面深入交流，回顧了日內瓦經貿會談共識和倫敦框架落實情況，並給予充分肯定。「中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，就經貿議題及時交流，繼續推動雙邊經貿關係穩定健康發展。」