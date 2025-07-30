30/07/2025 19:12

《再戰明天》日本公布議息結果，中國公布PMI

《經濟通通訊社30日專訊》日本公布議息結果，及中國公布PMI，料為周四（31日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間10:30am，日本央行公布利率決定，此後央行總裁植田和男舉行記者會。



數據方面，周四日本公布官方指標利率，料維持於0.5%。7:50am（本港時間．下同），日本公布6月工業生產，月率跌幅料由0.1%擴大至0.8%，年率料由下滑2.4%改善至升1.3%；6月零售銷售月率料由下滑0.6%改善至升0.5%，年率升幅料由1.9%收窄至1.8%。9:30am，中國公布7月製造業採購經理人指數，料維持於49.7；7月非製造業採購經理人指數料由50.5降至50.2；7月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第二季出口物價，季率料由2.1%逆轉至下滑3%；第二季進口物價季率料由3.3%逆轉至下滑0.4%；6月建築許可月率升幅料由3.2%收窄至1.8%；6月零售銷售月率升幅料由0.2%擴大至0.4%。1:00pm，日本公布6月新屋動工，年率跌幅料由34.4%收窄至16.4%；7月消費者信心指數料由34.5升至35。2:00pm，德國公布6月進口物價，月率跌幅料由0.7%收窄至0.2%，年率跌幅料由1.1%擴大至1.6%。



*本港公布第二季GDP，美國公布個人消費等數據*



4:30pm，香港公布第二季本地生產總值，年率升幅料由3.1%收窄至2.8%，經季節調整季率升幅料由1.9%收窄至0.1%；6月貨幣供應M1；6月貨幣供應M2；6月貨幣供應M3；6月零售銷售年率升幅料由2.4%收窄至1.4%。5:00pm，歐元區公布6月失業率，料維持於6.3%。8:00pm，德國公布7月消費者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料維持於2%。8:30pm，美國公布6月個人消費，料由下滑0.1%改善至升0.4%；6月個人所得料由下滑0.4%改善至升0.2%；連續申請失業救濟金人數料由195.5萬降至195.3萬；首次申請失業救濟金人數料由21.7萬升至22.3萬。9:45pm，美國公布7月芝加哥採購經理人指數，料由40.4升至42。



在本港，明日公布業績的公司有:黃河實業(00318)、悅達國際控股(00629)、富一國際控股(01470)、珩灣科技(01523)、鴻盛昌資源(01850)、汽車之家-S(02518)、渣打集團(02888)、香港電訊-SS(06823)、法拉帝(09638)、宏信建發(09930)等。(wa)