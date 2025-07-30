30/07/2025 10:13

【穩定幣】吳傑莊料金管局將挑選最具實力發行人，令市場井井有條

《經濟通通訊社30日專訊》選委會界別立法會議員吳傑莊表示，認為金管局表明初期只會發出數個牌照，是要做到期望管理，以免出現泡沫化，相信金管局會從中挑選最具實力的機構，讓市場發展井井有條。



吳傑莊估計，有意申請的機構或人士數目不少，亦見近期有不少機構來港查詢發牌相關事宜。



對於局方提出穩定幣主要監管範圍及要求，包括要有高質素及高流動性的全額儲備、在香港要有實體公司，以及有充足財政資源等。吳傑莊認為，穩定幣可用作使用及支付，發行人應具備足夠的財政儲備及反黑客工具等技術。



金管局公布穩定幣發牌制度摘要說明，以及兩份指引，涵蓋審慎監管及反洗錢方面的監管要求。(rh)