30/07/2025 14:37

滙控(5)瑞士私人銀行被執法機構調查，疑涉參與洗錢活動

《經濟通通訊社30日專訊》據《彭博》引述滙豐控股(00005)發表聲明指，旗下瑞士私人銀行因涉嫌參與洗錢活動，被瑞士及法國執法機構調查。



聲明提及，調查仍處於初期階段，執法機構正在審查與「兩家歷史性銀行業務關係」相關的潛在違法行為。滙控警告，此事可能對公司造成重大影響，但目前無法預測具體影響。



瑞士金融監管機構去年公布，發現滙豐私人銀行未能對政治公眾人物所持的「高風險賬戶」進行充分防洗錢檢查。且未能對兩項高風險業務關係所涉資產的來源、目的或背景進行充分檢查。在2002至2015年間，黎巴嫩和瑞士之間進行超過3億美元可疑交易。



當時滙控被責令對其反洗錢系統、所有高風險業務關係、與政治敏感客戶的關係進行審查。以及在審查工作完成之前，不得繼續受理任何政治公眾人物作為客戶。(jl)