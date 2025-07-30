30/07/2025 16:53

中國金屬利用：核數師就上財年業績持續經營問題無法表示意見

《經濟通通訊社30日專訊》中國金屬利用(01636)公布，核數師對該公司截至2024年12月底止年度之財務報表的持續經營問題出具無法表示意見。



公告指，目前為止，中國金屬利用營運附屬公司銅鑫、金循環、泰越、銀聯湘北及湖北融晟根據《中華人民共和國企業破產法》適用條文，正與現有債權人進行重整。



另外，在金鑫及新世紀於今年6月進入破產重整後，由於新世紀及金鑫目前能夠恢復業務運營，故該兩家營運附屬公司的銀行賬戶及營運資產被解凍。由於進入破產重整程序，金鑫及新世紀的業務經營將不會受到訴訟事宜的影響。



隨著中國金屬利用的主要營運附屬公司相繼進入破產重整程序，該公司的業務經營將不再受到訴訟事宜的影響。(jl)