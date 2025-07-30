30/07/2025 11:43
《港元利率》港元拆息幾乎全線下跌，一年期拆息創三年低
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息幾乎全線下跌，而與樓按相關的一個月拆息報1.03244厘，升1.101基點，是7月18日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.62179厘，跌8.035基點，是6月24日後最低。
隔夜息報0.42494厘，跌5.821基點，是5月7日後最高；一周拆息跌9.244基點，報0.73923厘，兩周則跌6.137基點，報0.81155厘。
長息方面，六個月拆息跌13.62基點，報2.25071厘，一年期則報2.80113厘，跌5.411基點，是2022年6月14日後最低。
港元匯價今日在7.8494-7.85之間上落，最新報7.8499。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.42494厘，跌5.821基點，是5月7日後最高；一周拆息跌9.244基點，報0.73923厘，兩周則跌6.137基點，報0.81155厘。
長息方面，六個月拆息跌13.62基點，報2.25071厘，一年期則報2.80113厘，跌5.411基點，是2022年6月14日後最低。
港元匯價今日在7.8494-7.85之間上落，最新報7.8499。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.42494
|-5.821
|一周
|0.73923
|-9.244
|兩周
|0.81155
|-6.137
|一個月
|1.03244
|+1.101
|兩個月
|1.33952
|-9.006
|三個月
|1.62179
|-8.035
|六個月
|2.25071
|-13.62
|一年
|2.80113
|-5.411
資料來源：香港銀行公會