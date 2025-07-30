30/07/2025 11:43

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.42494 -5.821 一周 0.73923 -9.244 兩周 0.81155 -6.137 一個月 1.03244 +1.101 兩個月 1.33952 -9.006 三個月 1.62179 -8.035 六個月 2.25071 -13.62 一年 2.80113 -5.411

《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息幾乎全線下跌，而與樓按相關的一個月拆息報1.03244厘，升1.101基點，是7月18日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.62179厘，跌8.035基點，是6月24日後最低。隔夜息報0.42494厘，跌5.821基點，是5月7日後最高；一周拆息跌9.244基點，報0.73923厘，兩周則跌6.137基點，報0.81155厘。長息方面，六個月拆息跌13.62基點，報2.25071厘，一年期則報2.80113厘，跌5.411基點，是2022年6月14日後最低。港元匯價今日在7.8494-7.85之間上落，最新報7.8499。資料來源：香港銀行公會