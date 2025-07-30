30/07/2025 11:50

【議息前瞻】安聯料日央行維持利率不變，但或為今年稍後加息鋪路

《環富通基金頻道30日專訊》安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt於2025年7月30日及31日日本央行會議前發表評論。重點如下：



-日本央行料將維持政策利率不變，但經濟前景語調或為今年稍後加息鋪路。 -預期日本央行7月會議將保持現行利率不變，繼續沿加息軌道。 -最新季度經濟展望報告或透露央行對近期關稅協議影響經濟增長潛在壓力的評估。



該行指，市場將聚焦行長植田和男對風險環境的看法。美日貿易協議消除了主要外部不確定性，但自民黨失去參議院多數席位及首相石破茂可能辭職的猜測使國內政治風險上升。全球僅少數國家完成貿易協議，經濟增長憂慮持續。



在此環境下，央行料維持溝通靈活性，避免明確指引，亦避免被視為「按兵不動」。



安聯預計日本央行於會議上維持利率不變，延續加息立場，但短期內不太可能進一步加息。自4月以來，關稅對日本及全球經濟的影響一直是焦點。最新貿易協議雖未披露全部細節，但消除了主要外部不確定性。



美日貿易協議規定日本出口商品面臨15%固定關稅，較去年顯著提高，對經濟增長構成壓力，但優於市場預期，對汽車產業相對正面。



-對央行及植田和男而言，此為有利發展，政策聲明語調將備受關注。 -汽車產業強勁表現帶動薪資上升，是通脹穩定的關鍵，增強年內加息可能性。



該行預計日央行不會急於加息，亦不提供強烈指引。雖日本與部分國家與美國達成初步協議，全球貿易緊張局勢仍不明朗。美國8月1日新關稅期限對日本全球化供應鏈構成風險。 國內自民黨失勢及石破茂可能辭職猜測升溫，央行料採審慎平衡立場，保持靈活性，避免「按兵不動」訊號。



該行資產配置觀點：



-對日本股市溫和樂觀。全球經濟穩健，關稅風險已反映於價格，日本較有利貿易協議或使其股市在不確定性中表現突出。



-減持日本政府債券。政治不確定性可能帶來財政刺激，貿易風險下降增強加息機率，推升殖利率，削弱吸引力。



-對日圓維持中立。波動性低支撐套利交易，利差顯著，但中期估值偏低與去美元化潛力未有明確催化，暫觀望。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。