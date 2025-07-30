30/07/2025 09:22

【關稅戰】工信部：維護公平市場競爭秩序，鼓勵美企紮根投資中國

《經濟通通訊社30日專訊》中國工信部部長李樂成周二(29日)表示，工信部致力於維護公平、公正、公開的市場競爭秩序，保障各類市場主體合法權益；鼓勵更多美資企業投資中國、紮根中國，積極參與中國新型工業化發展進程，實現互利共贏。



李樂成在會見美中貿易全國委員會董事會代表團時稱，希望美中貿易全國委員會為中美產業合作和經貿往來健康發展創造良好條件。雙方就裝備機械、智能製造等領域進行了交流。美國賽默飛世爾、奧的斯、蘋果公司等企業代表參會。



香港《南華早報》27日曾報道，由美中貿易全國委員會組織安排的美國企業高級代表團將訪問中國，並由該會董事會主席、聯邦快遞（FedEx）執行長辛柏文（Raj Subramaniam）領軍。但報道沒提及中方將由哪一名官員會見代表團，也沒有提到雙方可能討論的具體內容。(ry)