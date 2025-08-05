30/07/2025 14:30

【ＡＩ】阿里1688發布AI版App，內部定「向AI要人效」

《經濟通通訊社30日專訊》阿里巴巴集團旗下源頭廠貨拿貨平台--1688今日在杭州舉辦浙江省「平台+產業」AI對接會。會上，1688發布多項AI新品和升級舉措：推出「1688AI版」App，上線免費企業查詢工具「88查」，並對現有「阿里巴巴1688」App進行全面AI化升級。



據介紹，「1688AI版」App正陸續在各大手機應用商店上線，面向採購買家全面開放。新App聚焦創業與拿貨場景，集成AI搜索、AI選品、AI創款、AI圖搜、AI查企等五大核心功能，覆蓋從商機發現、智能推薦與組貨、產品設計和創新等生意全鏈路需求。



*推出全新業務品牌「1688源選」*



另外，1688披露將進一步向產業縱深邁進，正式推出全新業務品牌「1688源選」，搶抓AI時代機遇，深入產業帶一線，與源頭工廠協同共創新一代消費品。該計劃首階段將聚焦大健康、出行、居家三大高頻消費場景，依託AI技術在趨勢洞察、產品定義與設計輔助等方面的能力，攜手優質工廠共同打造100個「超級單品」，推動源頭製造從「代工生產」向「品牌共創」躍遷。



1688還公布了AI探索的最新進展。1688透露，2024年啟動了70多個AI項目，後經戰略聚焦，精簡至10個核心方向，並組建AI戰略推進組，推動組織年輕化、AI實戰化。管理層人人帶AI項目，對不擁抱AI的關鍵崗位人員堅決調整。



目前1688的AI具備三大特點：產品全免費、更懂B類生意、效果可衡量。據了解，1688內部已明確提出「向AI要人效（人力資源效能）」的目標。目前，AI作為智能體的「人效」指標已實現可衡量、可量化。數據顯示，過去一年，AI技術推動平台轉化率、複購率等關鍵指標提升20%至30%；預計2025年，這一增幅將達到50%至100%。(jq)