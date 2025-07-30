30/07/2025 17:40

【聚焦數據】深圳上半年GDP增5.1%，工業增加值增4.3%

《經濟通通訊社30日專訊》深圳市統計局今日發布上半年經濟數據。根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2025年上半年，深圳地區生產總值18322.26億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.1%。其中，第一產業增加值10.33億元，增長2.8%；第二產業增加值6505.56億元，增長3.3%；第三產業增加值11806.37億元，增長6.1%。



*上半年製造業增加值增長4.2%*



上半年，全市規模以上工業增加值同比增長4.3%，增速比一季度加快0.1個百分點。分門類看，採礦業增加值同比增長0.5%，製造業增長4.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長11.8%。主要行業大類中，通用設備製造業增長17.1%，儀器儀錶製造業增長8.8%，電氣機械和器材製造業增長8.2%。高新技術產品產量持續快速增長，其中，民用無人機、工業機器人、3D打印設備產品產量分別增長59.0%、38.0%、35.8%。



上半年，全市服務業增加值11806.37億元，同比增長6.1%，增速比一季度加快0.1個百分點。其中，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業分別增長10.9%、9.0%、8.1%。1-5月，規模以上服務業企業營業收入增長8.4%，其中，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業營業收入分別增長12.3%、9.4%、7.5%。上半年，機場旅客吞吐量增長10.9%，港口集裝箱吞吐量增長10.8%。



*上半年固投降10.9%，房地產開發投資降15.1%*



上半年，全市固定資產投資同比下降10.9%，其中，房地產開發投資下降15.1%，基礎設施投資增長7.7%，工業技術改造投資增長47.1%。分行業看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資增長47.7%，交通運輸、倉儲和郵政業投資增長32.5%，科學研究和技術服務業投資增長21.7%。



*上半年消費增3.5%，增速按季加快0.4個百分點*



上半年，全市社會消費品零售總額4948.68億元，同比增長3.5%，增速比一季度加快0.4個百分點。分消費類型看，商品零售增長3.6%；餐飲收入增長1.7%。基本生活類商品增勢較好，限額以上單位日用品類、糧油食品類零售額分別增長10.7%、9.1%。消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、通訊器材類零售額分別增長55.7%、32.9%、6.0%。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長19.4%。



*上半年出口降7%，進口增9.5%*



上半年，全市進出口總額21675.45億元，同比下降1.1%，降幅比一季度收窄1.7個百分點。其中，出口13086.81億元，下降7.0%；進口8588.64億元，增長9.5%。高新技術產品出口增長8.0%。6月份，進出口總額3979.85億元，同比增長2.6%。其中，出口2528.39億元，增長1.4%；進口1451.46億元，增長4.8%。



6月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額141600.14億元，同比增長5.7%。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額98469.91億元，同比增長3.5%。(jq)