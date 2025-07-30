30/07/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣即期開市升15點子，中美爭取延長關稅休戰協議

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1441，較上個交易日升70點子，止三連跌。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開15點子，報7.1750，上個交易日即期匯率收盤報7.1765。



中美經貿高級官員周二（29日）結束在斯德哥爾摩舉行的新一輪會談，未宣布任何重大突破，雙方同意爭取將當前的90天關稅休戰期延長，美方暫停對等關稅24%部分、以及中方反制措施展期90天。該休戰期將於8月12日到期，若未達成協議，關稅可能會猛增至三位數。美國財政部長貝森特認為，中美官員可能在90日內會再次進行會議，以進一步商討中國稀土流通的問題。他又指，如果美國落實對俄羅斯石油實施二級制裁，而中國繼續購買俄羅斯石油，則中國可能面對較高關稅。



ING銀行報告指出，本周美元面臨反彈風險--這主要取決於市場倉位；美元指數突破98.80-98.95區域，可能開啟快速上漲至99.50通道，並可能突破100.50。建議謹慎操作，不要立即重新建倉美元空頭倉位。(jq)