30/07/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌58點子報7.1823，創三周新低

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1823，較上個交易日4時30分收盤價跌58點子，四連跌，創7月9日以來三周新低，全日在7.1732至7.1785之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌45點子，報7.1858。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1441，較上個交易日升70點子，止三連跌，較市場預測偏強逾300點。



市場人士表示，中美暫時維持關稅休戰基本符合預期，對市場影響不大，後續關注焦點轉向美聯儲會議及美國非農數據，且看美元能否獲得繼續反彈動力。一中資行交易員稱，中美談判和預期差不多，後面要看美聯儲會議和非農，最近市場供求整體均衡。(jq)