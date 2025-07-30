30/07/2025 15:17

【數據前瞻】機構：中國7月官方及標普製造業PMI均料持平

《經濟通通訊社30日專訊》國家統計局將於明日公布7月製造業PMI，標普亦將於周五(1日)公布標普7月中國製造業PMI。據路透綜合31家分析機構預估中值顯示，中國7月官方製造業採購經理人指數(PMI)料持平於49.7，連續第四個月處於收縮區間。另據18家機構預估中值顯示，標普7月中國製造業PMI料亦持平於50.4。財新早前公布，7月起終止持續十年的標普中國PMI冠名合作，暫停公布PMI數據。



*凱投宏觀：中美貿易休戰 帶動需求回升 *



凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟學家Leah Fahy表示，得益於中美貿易休戰，需求側可能會繼續回升，預計7月製造業PMI進一步改善。鋼鐵產量也有所回升。中國港口的集裝箱吞吐量預示出口同比增長加速，這可能反映了貿易休戰後美國需求的復甦。



*廣發證券：「反內捲」約束部分產業供應量*



不過廣發證券資深宏觀分析師王丹認為，「反內捲」政策有利於價格企穩，同時也會對部分產業的供給量形成約束。綜合EPMI和高頻數據，中性情形下預計7月製造業PMI環比小幅放緩。從高頻數據來看，7月地產成交、汽車零售均較6月有所放緩。6月原油價格上漲一度導致幾大相關行業PMI反彈明顯，7月這一因素形成高基數。



據中採諮詢，7月中國戰略性新興產業採購經理指數EPMI降至46.8，環比回落1.1個點，淡季程度加深，但接近極限的低位運行後，同比值轉正。(sl)