30/07/2025 16:03

【關稅戰】美擬對買俄油徵100%關稅，中方斥脅迫不能解決問題

《經濟通通訊社30日專訊》美國財政部長貝森特表示，如果美國落實對俄羅斯石油實施二級制裁，而中國繼續購買俄羅斯石油，中國可能面臨更高的關稅，「中國人非常重視自己的主權，美方也不想侵犯他們（石油採購的）主權，因此他們應該是願意支付100%的關稅」。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中國將根據自身國家利益採取合理的能源保障措施，並重申關稅戰沒有贏家，脅迫、施壓解決不了問題，中方將堅定維護自身主權、安全和發展利益。



美國總統特朗普28日發出最後通牒，要求莫斯科在10-12天內與烏克蘭談和，否則將面臨關稅制裁，俄油客戶將被徵收100%的次級關稅。貝森特表示，他個人認為，任何購買俄油的人「都應該為此做好準備」。(sl)