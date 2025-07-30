30/07/2025 08:37

【外圍經濟】星巴克全球同店銷售額連續六季下降，盤後仍漲4%

《經濟通通訊社30日專訊》星巴克周二（29日）公布，全球同店銷售額連續第六個季度下滑，下降2%，降幅大於1.3%的預期。



不過，公司CEO尼科爾樂觀表示，根據他過去的經驗，公司的轉型計劃進展比預期更快。受此推動，星巴克股價在盤後交易中一度上漲4%。



財報顯示，截至6月29日的第三財季，星巴克調整後每股獲利為50美仙，低於分析師預期的65美仙。營收增長4%至95億美元，高於分析師預期的93.1億美元。



星巴克的北美業務表現優於預期，同店銷售額下降2%，降幅小於華爾街預測的2.5%。



中國市場方面，當季同店銷售額增長2%。交易額上升6%，但平均交易額下降。為了與瑞幸咖啡等價格較低的競爭對手競爭，星巴克下調了在中國的飲料價格。(rc)