30/07/2025 13:16

【美國議息】聯儲局7月議息會料現分歧，政治操弄大於「轉鴿」

《經濟通通訊社30日專訊》聯儲局將於當地時間周三（30日）公布利率決策，分析指會議可能出現極為罕見的一幕，有意問鼎主席職務的兩名理事，將支持特朗普政府的減息訴求。不過分析師指，這是政治操弄居多，並不意味聯儲局即將「轉鴿」。



依常理而言，這種異議通常被視為聯儲局立場轉鴿的訊號，預示下一次會議可能會降息。Sevens Report Research編輯Tom Essaye在周二的一份報告中指出：「現在並非正常時期。」



他表示，如果沃勒或鮑曼投下反對票，市場可能不會給予太多關注，原因在於這兩位理事都被視為鮑威爾可能的繼任人。鮑威爾的主席任期將於明年5月結束，而沃勒和鮑曼此時表態支持降息，容易被市場解讀為，是為爭取總統好感而做出的政治舉動，而非真正基於經濟數據的判斷。



他認為兩人投反對票的真實動機是否是政治操作其實並不重要，重要的是市場如何看待這個行為。如果有媒體報道稱這些異議代表聯儲局開始轉向鴿派，或者9月降息的可能性上升，那就不必當真，因為這既不令人意外，也不會改變市場預期。(rc)