30/07/2025 09:35

【關稅戰】韓國高級經濟官員與美國商務部長盧特尼克會談

《經濟通通訊社30日專訊》韓國財政部周三（30日）表示，韓國高級經濟官員與美國商務部長盧特尼克舉行了高層會談。



韓國財政部表示，財政部長官具潤哲、產業通商資源部長官金正寬、通商交涉本部長呂翰九當地時間周二在美國華盛頓與盧特尼克進行了2個小時的會談，討論了雙邊貿易問題。



最近幾周，韓國方面加大外交接觸力度，努力爭取美國豁免或縮小計劃徵收的關稅範圍。這些關稅針對韓國汽車、機械和鋼鐵產品等主要出口產品。



*美國要求韓元升值*



此外，據《韓國經濟日報》報道，美國在最近與韓國的匯率談判中要求韓元升值，報道未引述消息來源。



不過，分析指，由於內外部不確定性是韓元疲軟的主要驅動因素，韓國政府在與美國談判時 難以提出明確的措施來提振韓元。(rc)