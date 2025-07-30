30/07/2025 13:16

【ＡＩ】蘋果再有一名AI研究員跳槽Meta，團隊動盪加劇

《經濟通通訊社30日專訊》蘋果一個月內再有第四名人工智能(AI)研究員離職，轉投競爭對手Meta，顯示蘋果的AI策略再度遇挫。



知情人士稱，蘋果在多模態AI領域的關鍵研究員Bowen Zhang已於上周五（25日）離職，將加入Meta新近成立的超級智能團隊。Zhang曾為蘋果基礎模型團隊(AFM)成員，該團隊建構蘋果AI平台背後的核心技術。



先前報道，Meta以超過2億美元的薪酬挖走該團隊的負責人龐若鳴。該團隊另外兩位研究員Tom Gunter和Mark Lee近期也加入了Meta。



蘋果和Meta的發言人均拒絕發表評論。(rc)