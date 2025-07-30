直播中 : hot talk 1點鐘 - 市場料美聯儲續按兵不動 9月有機會減息？🛎️前瞻多隻美股業績股：Meta、HOOD、高通！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 市場料美聯儲續按兵不動 9月有機會減息？🛎️前瞻多隻美股業績股：Meta、HOOD、高通！
25,346.32
-178.13
(-0.70%)
25,368
-101
(-0.40%)
高水22
9,103.90
-42.02
(-0.46%)
5,541.19
-103.19
(-1.83%)
1,816.41億
3,623.19
+13.48
(+0.373%)
4,164.60
+12.58
(+0.303%)
11,243.30
-46.11
(-0.408%)
2,250.73
+13.81
(+0.62%)
117,933.1200
-17.6300
(-0.015%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1230
歐元最佳客戶買入價
9.0895
英鎊最佳客戶買入價
10.4985
日圓最佳客戶買入價
5.3125
推廣【買1送1】維柏健關節健骨系列
恒生指數
25,346.32
-178.13
(-0.70%)
期指
高水22
25,368
-101
(-0.40%)
國企指數
9,103.90
-42.02
(-0.46%)
科技指數
5,541.19
-103.19
(-1.83%)
大市成交
1,816.41億
股票
1,678.71億
(92.419%)
窩輪
63.66億
(3.505%)
牛熊證
74.04億
(4.076%)
即時更新：30/07/2025 13:40
可賣空股票總成交
1,302.25億
主板賣空
203.49億
(15.626%)
半日數據，更新：30/07/2025 12:40
上証指數
成交：5,750.68億
3,623.19
+13.48
(+0.373%)
滬深300
4,164.60
+12.58
(+0.303%)
深証成指
11,243.30
-46.11
(-0.408%)
MSCI中國A50
2,250.73
+13.81
(+0.62%)
比特幣
資料由Binance提供
117,933.1200
-17.6300
(-0.015%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1230
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0895
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4985
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3125
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
七月
銅鑼灣時代廣場｜亞洲首站！《“Art for All” for Peanuts 75th Anniversary》登陸時代廣場　3米高巨型Snoopy現身露天廣場　四大獨一無二Snoopy造型打卡位 銅鑼灣時代廣場｜亞洲首站！《“Art for All” for Peanuts 75th Anniversary》登陸時代廣場　3米高巨型Snoopy現身露天廣場　四大獨一無二Snoopy造型打卡位
節慶活動 商場活動
銅鑼灣時代廣場｜亞洲首站！《“Art for All” for Peanuts 75th Anniv...
推介度：
14/07/2025 - 03/09/2025
免費
22
七月
灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以漫畫及插畫為主的藝博會 灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以漫畫及插畫為主的藝博會
大型盛事 節慶活動
灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以...
推介度：
22/07/2025 - 31/08/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股00388 香港交易所01810 小米集團－Ｗ01211 比亞迪股份
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50
關稅戰

大罷免甩轆，綠營自製災難

29/07/2025 09:00
大國博弈

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.42%
1個月
1.03%
3個月
1.62%
更新：30/07/2025 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,325.9300
-1.7000
-0.051%
XAG 白銀現貨
38.1942
-0.0150
-0.039%
更新：30/07/2025 13:40
最新重要數據
俄羅斯-官方指標利率
公佈值(比前值)
18.00%( -2.00%)
公佈日期
25/07/2025 18:30
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
49.50
公佈日期
24/07/2025 21:45
歐元區-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.15%( 0.00%)
公佈日期
24/07/2025 20:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處