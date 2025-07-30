30/07/2025 16:27

【特朗普新政】特朗普支持率跌至40%，第二任期新低

《經濟通通訊社30日專訊》路透社和益普索民調顯示，美國總統特朗普的支持率下降一個百分點至40%，為其第二任期內新低。先前於7月15日至16日進行的民調顯示，特朗普的支持率為41%。



這項為期3天的民調於周一（28日）結束，調查了全美1023名成年人，誤差幅度為正負3個百分點。民調顯示，美國民眾對特朗普的看法兩極化嚴重，83%的共和黨支持者認同他的執政表現。相較之下，只有3%的民主黨支持者認可他的表現。



特朗普在競選美國總統期間承諾要推動美國經濟復甦，並打擊移民，但民調發現，美國人對他在這兩個領域的評價褒貶不一。



約38%的受訪者認同特朗普的經濟處理方式，高於7月中旬民調的35%。在移民議題上，他的支持率也略有上升，有43%的受訪者表示支持，而在先前的民調中為41%。(rc)