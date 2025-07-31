31/07/2025 16:49

《外圍焦點》歐元區公布失業率，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社31日專訊》聯儲局於昨日（30日）最新議息會議維持利率不變，符合市場預期，但決策內部分歧浮現，兩位理事罕見投下反對票，為1993年以來首次。會後聲明及主席鮑威爾表態強調尚未就9月調整利率「作任何決定」，市場解讀偏向觀望，股市走勢缺乏方向。道指收市跌171.71點或0.38%，報44461.28點；標普500指數跌7.94點或0.12%，收報6362.92點；納指升31.38點或0.15%，報21129.67點。港股方面，恒生指數收市報24773，跌403點或1.6%，成交3206億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布6月失業率，料維持於6.3%。今晚8:00pm，德國公布7月消費者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料維持於2%。8:30pm，美國公布6月個人消費，料由下滑0.1%改善至升0.4%；6月個人所得料由下滑0.4%改善至升0.2%；連續申請失業救濟金人數料由195.5萬降至195.3萬；首次申請失業救濟金人數料由21.7萬升至22.4萬。9:45pm，美國公布7月芝加哥採購經理人指數，料由40.4升至42。



在美國，今日公布業績的公司有：蘋果(US.AAPL)、亞馬遜(US.AMZN)、日月光半導體(US.ASX)、汽車之家(US.ATHM)、康卡斯特(US.CMCSA)、Coinbase Global(US.COIN)、萬事達(US.MA)、Roblox Corp(US.RBLX)、文遠知行(US.WRD)等。(wa)