31/07/2025 09:05

《勝算在握》港灣家族辦公室郭家耀：薦買赤峰黃金、香港電訊

港灣家族辦公室郭家耀：薦買赤峰黃金、香港電訊



赤峰黃金(06693)：集團過去戰略轉型成功，專注於黃金業務，近年收購五龍礦業、老撾萬象礦業及加納Wassa金礦，擴大了資源儲備，並提升公司的市場地位。2024年公司業績表現亮眼，營業收入和淨利潤均大幅增長，顯示出其強勁的盈利能力。成本控制方面，雖然2025年第一季度成本有所上升，但公司預料將逐步回歸正常水平。隨著黃金價格持續上漲及產銷量的恢復，赤峰黃金的業績釋放有望加速。地緣政治不穩定和美國政府赤字擴大的背景下，黃金作為避險資產的需求將進一步增強。集團的業務前景樂觀，後市展望向好。目標價27.00元，入巿價23.80元，止蝕價22.00元。(建議時股價：23.65元)



香港電訊(06823)：公司去年下半年業績表現穩定，服務收入達163億元，增長1.4%，EBITDA和純利分別為76億和31億元，增幅為2.5%和1.3%。每股0.4588元的末期股息，增長3.2%，派息比率達100%，預示著其穩定的現金流及對股東回報的重視。這不僅吸引了長期投資者，也反映了公司管理層對未來的信心。隨著5G、物聯網等技術的推廣，在數碼化轉型中將有更多機會。早前香港電訊與Animoca Brands和渣打銀行成立合資公司，計劃發行與港元掛勾的穩定幣。這一舉措將促進虛擬資產交易及跨境金融結算，為公司拓展新業務提供了良好機會。穩定幣的推出不僅能提升香港在數字資產領域的競爭力，還能吸引更多的國際資本進入，此舉有望提升香港電訊的業務前景及估值。考慮到息率達6厘，加上新業務憧憬，香港電訊屬進可攻退可守之選。目標價14.00元，入巿價12.20元，止蝕價11.00元。(建議時股價：12.46元)《港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士，筆者及相關人士沒持有上述股份)





招商永隆楊曉琴：薦買巨子生物



巨子生物(02367)：公司是中國領先的以功能性護膚品和生物活性材料為核心的高新技術企業，以自主研發的重組膠原蛋白為核心競爭力，是全球首家實現量產重組膠原蛋白護膚品產品的企業。



科研驅動，主打功能性護膚品：巨子生物的商業模式在護膚品界是獨特的，覆蓋了從成分研究和製造、產品開發、品牌建設和渠道運營的全流程，這種將上游生物科技原材料和終端消費者運營相結合的模式比較少見。像國際護膚品巨頭雅詩蘭黛和歐萊雅通常不會自主開發或生產其使用的大部分核心護膚成分。巨子生物旗下護膚品牌包括可複美、可麗金，主要針對問題肌膚修復和高端功能護膚市場。可複美已經形成一大醫療器械（可複美重組膠原蛋白敷料）+四大功效護膚系列產品組合，2024年可複美品牌貢獻了45.4億元人民幣的營收，同比大幅增長62.9%。



醫美產品矩陣豐富：在醫美領域，巨子生物目前的在研產品共有4款，分別是重組膠原蛋白液體製劑（水光）、重組膠原蛋白固體製劑（改善魚尾紋）、重組膠原蛋白凝膠（針對中重度頸紋）和交聯重組膠原蛋白凝膠（針對中重度法令紋）。其中，針對頸紋的「注射用重組膠原蛋白填充劑」獲得優先審批（去年12月5日公告），列入國家重點研發計劃的醫療器械。用於眼部細紋填充的醫美產品有望於25年一季度獲批。去年12月17日公司披露獲得首個III類醫療器械註冊證，為骨修復材料，針對牙頜骨、牙槽骨缺損填充和修復需求。



業績高增長：2024年公司實現營收55.4億元人民幣，同比增長57.2%，歸母淨利20.6億元人民幣，同比增長42.1%，經調整淨利潤21.5億元人民幣，同比增長46.5%。功效護膚品/醫用敷料/保健食品及其他佔營收比重分別為77.7%/22%/0.3%，功能性護膚品的佔比提升。公司再次實現營收及利潤雙高增，且銷售費用率能維持相對穩定，精細化渠道運營能力彰顯。後續公司醫美類重組膠原蛋白液體/固體製劑有望獲批，考慮到醫美終端市場差異化材料的合規優質供給稀缺，獲批後公司醫美業務有較大業績釋放彈性。



短期噪音不影響品牌長期影響力：5月，社交媒體上出現了針對可複美重組膠原蛋白修護次拋精華中重組膠原蛋白含量標籤的質疑，巨子生物隨後發表聲明駁斥了上述觀點。6月4日，巨子生物公布了檢測報告，顯示其委託的多家第三方機構在多項測試中發現重組膠原蛋白含量均大於0.1%，符合中國化妝品標籤規定。圍繞此事的公眾輿論已經漸漸平息，但消費者情緒受到一定影響，根據高盛的高頻跟蹤數據顯示5月21-31日，可複美、可麗金抖音的商品交易總額同比下降67%/38%。巨子生物股價因此事件的發酵也跌去三成多，隨著公司積極溝通和管理層宣布回購，及線上銷售逐步復甦，巨子生物股價也正在逐步回升。我們認為，對於公司來說最重要的是恢復消費者對產品的信心，投資者可能會重點關注獨立第三方監管機構對此事的最終裁決。如果公司醫美許可證獲批，也會成為股價的新催化劑。根據彭博數據，當前巨子生物前瞻市盈率約19倍，較過去兩年平均低約5%，我們認為處於估值吸引區域，可逢低吸納。(本周二建議時股價：57.75元)《招商永隆銀行證券分析師 楊曉琴》(筆者為證監會持牌人士，並沒持有上述股份)



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