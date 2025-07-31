31/07/2025 07:56

【美國議息】鮑威爾頂住特朗普壓力，美國聯儲局維持利率不變

《經濟通通訊社31日專訊》美國聯邦儲備委員會結束為期兩天的聯邦公開市場委員會會議，主席鮑威爾和大多數委員頂住了總統特朗普的壓力，決定將聯邦基金目標利率維持在4.25%至4.5%的區間不變，連續第五次會議按兵不動，符合市場普遍預期。



本次決議以9比2通過，其中特朗普政府任命的聯儲局理事沃勒及副主席鮑曼投下反對票，均主張應於本次議息會議開始降低利率0.25%，理由是通脹控制已有所進展，且勞動力市場可能即將走弱，為放鬆貨幣政策創造空間。這是自1993年以來首次出現兩名理事同時反對政策決定的情況，反映聯儲內部對未來政策走向存在明顯分歧。



*聯儲局：經濟前景仍存在較高不確定性*



議息聲明指出，儘管淨出口波動持續影響數據，但今年上半年經濟活動增速有所放緩，失業率仍維持低位，勞動力市場穩健，通脹水平則稍微偏高。委員會重申致力於實現最大就業和2%的長期通脹目標，但經濟前景仍存在較高不確定性。



聲明提及，委員會將在評估未來利率調整的時機和幅度時，密切關注經濟新數據的變化，包括勞動力市場狀況、通脹壓力與預期，以及國內外金融環境的發展。同時，聯儲將繼續縮減其持有的國債、機構債及抵押貸款支持證券規模，以支持充分就業和使通脹回落至目標水平。(jf)