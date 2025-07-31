31/07/2025 08:06

【美國議息】美國第二季GDP增3%，消費數據穩健支持利率決策

《經濟通通訊社31日專訊》美國商務部最新公布，2025年第二季國內生產總值(GDP)按年率初值增長3%，遠超市場預期的2.4%。數據顯示，美國經濟持續展現強勁韌性，在全球經濟不確定性中保持穩健增長，支持聯儲局維持利率不變的決策。



本季個人消費支出(PCE)物價指數方面，初值僅上升2.1%，明顯低於市場預測的2.9%，同時核心PCE物價指數（剔除食品和能源價格）初值為上升2.5%，略高於預期的2.3%，反映基礎消費壓力仍存在。



*消費者支出初值上升1.4%*



另外，消費者支出初值上升1.4%，表明美國民眾消費意願依然強勁。最終銷售數據更亮眼，初值同時增長6.3%，遠超市場預期的2.5%，暗示企業與個人的實際需求持續推動經濟擴張。(jf)