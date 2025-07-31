31/07/2025 09:55

【美國議息】鮑威爾：央行需要繼續警惕特朗普關稅的通脹風險

《經濟通通訊社31日專訊》聯儲局主席鮑威爾頂住了白宮方面施加的壓力，否定了兩名有異議官員的降息主張，堅持認為該央行需要繼續警惕通脹風險。



在聯儲局周三（30日）決議後的新聞發布會上，鮑威爾強調，考慮到圍繞特朗普總統的關稅及其經濟影響的持續不確定性，聯儲局現在處於充分準備狀態。分析指，他的表態降低了人們對9月降息的預期，但並未完全排除降息的可能性。



鮑威爾表示：「一個合理的基線情景預測是，通脹受到的影響可能短暫，反映出價格水平的一次性變化，但也有可能影響會更加持久 -- 而這是一個需要評估和管理的風險。」



他指出，9月會議前會出爐幾份經濟報告，包括兩個月的就業和通脹數據。他說：「我們的9月會議將在決議時考慮這些信息，以及我們會獲得的所有其他信息。」



*投資者拋售美債*



投資者原本渴盼見到聯儲會下次會議可能降息的信號。他們對鮑威爾的言論作出反應，拋售美國國債，並將美元匯率推升至5月以來的最高水平。美國標普500指數下跌。



利率期貨走勢顯示，交易員認為的9月降息可能性從聯儲局決議前的約60%，降至40%左右。(jf)