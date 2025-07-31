31/07/2025 10:08

【美國議息】連續五次維持利率不變，聯儲局聲明全文

《經濟通通訊社31日專訊》聯儲局連續5次維持利率不變，以下是利率決議全文：



「盡管淨出口的波動持續影響數據，但近期指標顯示，今年上半年經濟活動增速有所放緩。失業率仍處於低位，勞動力市場狀況保持穩健。通脹水平仍略偏高。



委員會致力於實現充分就業，以及長期通脹率維持在2%的目標。經濟前景的不確定性依然較高。委員會對其雙重使命面臨的雙向風險保持關注。



為支持上述目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在4.25%至4.5%。在考量對聯邦基金利率目標區間進行額外調整的幅度和時機時，委員會將審慎評估最新數據、不斷演變的經濟前景以及風險平衡情況。



委員會將繼續縮減其持有的國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券。委員會堅定致力於支持充分就業，並使通脹回歸2%的目標水平。



在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注最新信息對經濟前景的影響。若出現可能阻礙委員會實現其目標的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將考量廣泛的信息，包括勞動力市場狀況、通脹壓力及通脹預期，以及金融和國際方面的發展動態。



投票支持此次貨幣政策行動的有：主席鮑威爾(Jerome Powell)，副主席威廉姆斯(John Williams)，以及巴爾(Michael Barr)、柯林斯(Susan Collins)、庫克(Lisa Cook)、古爾斯比(Austan Goolsbee)、傑斐遜(Philip Jefferson)、穆薩萊姆(Alberto Musalem)和施密德(Jeffrey Schmid)。反對這一決定的有鮑曼(Michelle Bowman)和沃勒(Christopher Waller)，他們傾向於在本次會議上將聯邦基金利率目標區間下調25個基點。庫格勒(Adriana Kugler)缺席未投票。」(jf)