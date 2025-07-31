31/07/2025 16:11

【外圍經濟】植田和男指匯率未偏離預期，日圓應聲下挫

《經濟通通訊社31日專訊》日本央行周四（31日）決定維持利率政策不變，行長植田和男在記者會上表示，當下的日圓匯率並未大幅偏離預期，不會對物價前景產生重大影響。他發言期間，日圓持續下挫，美元兌日圓報149.47。



植田和男強調，將密切關注通脹上行風險，不會等到基礎通脹率穩定在2%左右再加息，而是取決於基礎通脹率達到該水平的可能性。



針對美日達成貿易協議，植田表示：「圍繞日本經濟的不確定性有所消退，但我們的基準預測並未改變，即由於經濟增長放緩，潛在通脹將在一段時間內停滯不前。各國貿易政策的不確定性仍然很高。」



他續指，幾乎可以確定的是，某種程度的高關稅將會生效，因此需要關注企業轉嫁成本的趨勢。在被問及食品價格上漲是否會影響潛在通脹時，植田回應稱，這將取決於食品通脹是否如預期般回落。(jf)