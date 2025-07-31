31/07/2025 08:32

【開市Ｇｏ】美儲不減息，美增長強勁，藥明康德績後大抽水

2025年7月31日【要聞盤點】



1、聯儲局於最新議息會議維持利率不變，符合市場預期。但決策內部分歧浮現，兩位理事罕見投下反對票，為1993年以來首次。會後聲明及主席鮑威爾表態強調尚未就9月調整利率「作任何決定」，市場解讀偏向觀望，股市走勢缺乏方向，尾市一度急跌，反映市場分歧情緒。道指收市跌171.71點，或0.38%，報44461.28點；標普500指數微跌7.94點，或0.12%，收報6362.92點。納指逆市上揚，升31.38點，或0.15%，報21129.67點，受大型科技股走強支撐。中國金龍指數跌137點。日經期貨截至上午7時35分上升70點。



2、美聯儲議息後宣布維持利率不變，符合預期，會後聲明表示，上半年經濟增長放緩，總統特朗普關稅對通脹的影響並未完全浮現，暗示局方並未準備好減息。



3、美國第二季GDP按年增長3%，遠超預期，顯示經濟韌性強。7月ADP就業新增10.4萬人，創3月以來最大增幅。



4、美國總統特朗普宣布與韓國達成貿易協定，韓國將被徵收15%關稅，並支付3500億美元投資及購買1000億美元能源產品，並全面開放貿易，接受包括汽車和卡車、農業等在內的美國產品。



5、中共中央政治局會議提出下半年經濟工作需持續發力，落實積極財政及寬鬆貨幣政策，有效釋放內需潛力，深入實施提振消費專項行動，依法依規治理企業無序競爭，推進重點行業產能治理；10月將召開二十屆四中全會。



6、廣期所決定，自2025年8月1日起，調整工業矽、多晶矽及碳酸鋰期貨部分合約交易限額，單日開倉量最高2000手。



7、香港財政司司長陳茂波指住宅市場穩定，資金流入銀行拆息回落，有利經濟及物業市場，正研究便利內地來港人才資金調配。



8、Meta第二季淨利潤183.37億美元，按年增36%，第三季收入指引優於預期，資本開支預算調高，股價盤後升12%。



9、微軟第四財季營收764.4億美元，增18%，淨利潤272億美元，增24%，智能雲業務營收298.8億美元，盤後股價漲超7%。



10、中國疫苗生產商中慧生物在港招股，每股發售價介乎12.9至15.5元，每手入場費3132元，基石投資者入股逾1億元。



【焦點股】



美團(03690)

- 據報近期遭南非Naspers減持套現共2.5億美元



藥明康德(02359)

- 折讓6.9%配發最多7380萬新股，籌資77億元



美高梅中國(02282)

- 次季經調整EBITDAR創新高，收入增9%



百威亞太(01876)

- 中期少賺24%不派息，中國收入跌近一成



寧德時代(03750)

- 中期盈利升33%，H股派息1.104港元



普拉達(01913)

- 中期盈利近4億歐元升0.6%，不派息



京東(09618)

- 向CECONOMY提自願全購要約涉現金作價每股4.6歐元



電商股：阿里(09988)、京東(09618)

-美國取消全球小額包裹關稅豁免，轉而對所有貿易夥伴的低價進口產品課稅



中國生物製藥(01177)

- 近期將收3億美元技術轉移里程碑付款



通達集團(00698)

- 料中期溢利升最多4倍



極智嘉(02590)

- 設全資附屬，研發具身智能技術和產品



新東方(09901)

- 淨利潤按年升兩成



海信家電(00921)

- 中期盈利增3%，不派中期息





【油金報價】



紐約期油下跌0.04%，報70.26美元/桶



布倫特期油上升1.49%，報72.75美元/桶



黃金現貨上升0.23%，報3282.50美元/盎司



黃金期貨下跌0.70%，報3329.30美元/盎司