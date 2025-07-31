31/07/2025 12:02

《外資精點》花旗料眾安中期多賺9倍，獲升目標價近九成調高評級

《經濟通通訊社31日專訊》花旗升眾安在綫(06060)評級，由「中性」升至「買入」；目標價升89%，由12.7港元上調至24港元。



花旗發表研究報告指出，預計眾安在綫今年上半年盈利按年增長9倍至5.31億元人民幣，主要受惠於承保業績改善及營運效率提升。



該行預期，公司上半年承保利潤將按年倍增至5.68億元人民幣，主要受惠於保險收入按年增長6%，以及綜合成本率按年改善1.7個百分點至96.2%，主要由於消費金融業務隨宏觀環境改善。保險業務外，該行亦預計科技板塊虧損將於2025年上半年收窄，而銀行業務盈利能力亦將因研發成本減少而顯著改善。



*受惠於港現穩定幣布局*



該行亦認為，公司可受惠於在香港穩定幣生態環境多項部署，包括持股圓幣科技，而該公司有望成為香港首批獲發牌的穩定幣發行商之一；ZA Bank有望為獲發牌的穩定幣發行商提供儲備銀行服務等利好因素。



該行上調公司2025至2027年盈利預測11%至12%，以反映消費金融業務復甦及營運效率提升下的承保業績預測改善。目標價上調已考慮更樂觀的盈利前景、人民幣升值，以及公司在香港穩定幣價值鏈部署的潛在估值提升。(rh)



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