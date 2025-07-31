31/07/2025 12:39

金管局：港美息差對套息交易仍具吸引力，弱方兌換保證或再被觸發

《經濟通通訊社31日專訊》聯儲局公布議息結果，維持利率於4.25至4.5厘不變後，香港金管局亦繼續維持基本利率在4.75厘不變。金管局表示，美聯儲維持息率不變的決定符合市場預期。然而，市場普遍認為美聯儲未來的減息步伐仍然存在較大的不確定性，視乎美國通脹和就業數據的走勢，其中關稅措施以及財政政策等對經濟活動的影響尚有待觀察。



*弱方兌換保證或再被觸發，港元拆息或逐步上升*



香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元供應在5月初強勁資金流入後保持充裕，其後市場對港元需求有所減少，套息交易令港匯走弱。6月底以來，港匯數度觸發「弱方兌換保證」，而最近一次是在今晨紐約交易時段觸發。港元流動性逐漸縮減，港元拆息從低位溫和上升，但仍顯著低於美息。目前港美息差對套息交易仍具吸引力，因此令港匯繼續貼近7.85水平，但與此同時，近日股票相關的港元資金需求甚殷，為港匯提供一定支持。



金管局表示，往後視乎港元資金供求變化，以及其他不確定因素包括美聯儲貨幣政策和美息走向、股票投資市場氣氛、外圍金融市場及環球資金流向等，「弱方兌換保證」可能會再度被觸發。屆時金管局將按照聯匯制度買入港元沽出美元，銀行體系總結餘將相應下降，而港元拆息將會逐步上升。



*美國未來減息步伐仍存頗大不確定性*



金管局又指，美國未來減息的幅度和步伐存在頗大的不確定性，而香港目前的利率環境因為上述各種變數亦可能出現變化，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮港元息率上升的可能性，並管理相關風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(bi)