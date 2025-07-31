31/07/2025 16:35

《本港經濟》本港6月零售業總銷貨價值按年升0.7%，遜預期

《經濟通通訊社31日專訊》政府統計處公布，今年6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，按年升0.7%，遜於市場預估的1.4%升幅。今年5月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升2.4%。今年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌3.3%。



今年6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.5%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為25億元，按年上升8.4%。今年5月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年下跌1.2%。上半年的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌0.4%。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年6月，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年上升6.8%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升7.2%）；超級市場貨品（上升0.4%）；藥物及化妝品（上升6.0%）；百貨公司貨品（上升5.7%）；以及眼鏡店（上升1.0%）。



另一方面，服裝的銷貨價值按年下跌4.3%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌1.5%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌9.3%）；汽車及汽車零件（下跌6.0%）；燃料（下跌8.7%）；傢具及固定裝置（下跌16.3%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌7.2%）；中藥（下跌2.0%）；以及書報、文具及禮品（下跌4.7%）。



政府發言人表示，零售業近月漸趨穩定。今年6月零售業總銷貨價值按年進一步上升0.7%。展望未來，發言人表示，就業收入繼續上升，本地股市表現暢旺，加上政府積極推動旅遊業和盛事項目，以及企業致力提供更多元化的體驗，會為本地消費氣氛及零售業務帶來支持。(bi)