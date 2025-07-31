31/07/2025 17:00

《本港經濟》6月港元存款跌0.9%，香港人民幣存款跌9.6%

《經濟通通訊社31日專訊》金管局發表統計數字顯示，認可機構的存款總額在今年6月份上升0.9%，其中港元存款下跌0.9%，外幣存款則上升2.4%，主要反映企業資金流動。



今年上半年，存款總額及港元存款分別上升7.6%及7%。香港人民幣存款在6月份下跌9.6%，於6月底為8821億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於6月份為12235億元人民幣，而5月份為11236億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



6月份貸款與墊款總額上升1.1%，今年上半年上升2.5%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在6月份分別上升0.9%及1.8%。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由5月底的70.5%，上升至6月底的72%。



在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升0.5%後，在今年第二季按季上升1.6%。按經濟用途分析，這些貸款於第二季的升幅主要由對金融公司的貸款，以及對電力及氣體燃料的貸款所帶動。



6月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.8%，與去年同期比較則均上升8.4%。6月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升4.4%，與去年同期比較上升23.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於6月份均上升0.8%，與去年同期比較，M2及M3均上升11.5%。(bi)