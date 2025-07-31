31/07/2025 16:50

余偉文：下半年投資環境仍非常不明朗，外匯估值上調未必能持續

《經濟通通訊社31日專訊》金管局公布，外匯基金上半年投資收入1944億元，未計第二季的其他投資收益已創歷來上半年最高。金管局總裁余偉文表示，今年上半年受到貿易壁壘和摩擦升溫，以及中東地緣政治緊張局勢惡化的影響，全球金融市場出現了顯著波動。不過，隨著美國與主要經濟體在關稅問題上的磋商出現階段性進展，投資者信心回穩，全球股市回升。而受惠於資金流入港股，恒生指數上半年亦錄得了約20%的升幅。債市方面，美聯儲局在上半年維持貨幣政策目標不變，美元債券收益率繼續處於較高水平，為外匯基金持有的債券組合帶來不錯的利息收入。



*美國政府經貿政策立場缺乏可預測性*



在此背景下，外匯基金在今年上半年錄得不俗的投資收益，主要的資產類別如債券、股票和另類投資均錄得正回報。此外，美元兌主要貨幣在上半年走弱，亦為外匯基金資產帶來可觀的外匯估值上調。



他續說，儘管外匯基金在上半年取得了不俗的投資收益，但下半年的投資環境仍然非常不明朗。美國政府的經貿政策立場缺乏可預測性，在影響國際資本流動之餘，亦會影響企業的盈利和投資決策。如貿易摩擦和地緣政治局勢惡化，不但會令全球經濟增長放緩，亦可能觸發市場樂觀情緒在短時間內逆轉，引致金融市場的大幅波動。此外，美聯儲局貨幣政策的調整步伐，以及市場對美國政府償還債務能力的關注，也可能影響美元資產以及美元兌其他貨幣的表現。



*外匯估值的上調未必能在下半年持續*



余偉文指，今年上半年外匯基金的投資收益中，有相當一部分來自外匯估值的上調，但這些估值變化頻繁，未必能在下半年持續。面對複雜多變的投資環境，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。(bi)