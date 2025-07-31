31/07/2025 19:50

《再戰明天》中國公布財新製造業PMI，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社31日專訊》中國公布財新製造業PMI，及美國公布失業率等數據，料為周五（1日）市場焦點。



*歐元區公布CPI，信義系公布業績*



各國沒重要經濟活動。數據方面，周五（1日）7:00am（本港時間．下同），澳洲公布7月製造業採購經理人指數。7:30am，日本公布6月失業率，料維持於2.5%。9:30am，澳洲公布第二季生產者物價指數。9:45am，中國公布7月財新製造業採購經理人指數。3:55pm，德國公布7月製造業採購經理人指數，料由49升至49.2。4:30pm，英國公布7月製造業採購經理人指數，料由47.7升至48.2。5:00pm，歐元區公布7月消費者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由2%收窄至1.9%。8:30pm，美國公布7月失業率，料由4.1%升上4.2%。9:45pm，美國公布7月製造業採購經理人指數，料由52.9降至49.7。10:00pm，美國公布7月ISM製造業指數，料由49升至49.5；7月密歇根大學消費者信心指數料由60.7升至62。



在本港，明日公布業績的公司有:信義玻璃(00868)、信義光能(00968)等。(wa)