31/07/2025 09:59

【虛擬資產】證監會已發牌予11個平台，處理另外9個牌照申請

《經濟通通訊社31日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇回應立法會議員提問指，《穩定幣條例》將於8月1日生效。同時，證監會正就數字資產交易服務提供者和數字資產託管服務提供者發牌制度諮詢公眾，以盡快訂定立法建議。在有關立法工作完成後，香港的監管框架將全面涵蓋數字資產行業的主要節點，平衡風險管理和投資者保障，同時為市場發展和金融創新提供有利條件。



許正宇亦稱，截至7月初，證監會已正式發牌予11個來自本地和海外的數字資產交易平台，並正處理另外9個牌照申請，申請所需時間受多項因素影響而有所不同，例如申請人所提供的資料是否完備；申請人提供的證明文件是否齊全；及在證監會的評核過程中，申請人就提供任何進一步資料而作出回應的所需時間等。



另外，化幣化方面，政府已在2025至26年度的《財政預算案》中宣布將代幣化債券發行恒常化，而金管局目前正為第三次發行作準備。(rh)