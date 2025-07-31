31/07/2025 15:20

【美國議息】安本:今年美聯儲或不減息，中國政策工具抵關稅影響

《經濟通通訊社31日專訊》安本東南亞多元資產投資方案主管Ray Sharma-Ong指出，美聯儲是否會減息兩次不確定性增加，其基本預測是今年美聯儲將減息一次或完全不減息。至9月議息會議之間，將觀望兩份就業報告、兩份通脹數據以及傑克遜霍爾研討會(Jackson Hole)。他亦認為，通脹處於轉折點，特朗普上調關稅影響應在未來幾個月的數據中顯現。



另如果後續經濟數據保持穩定，預期收益率將保持在高位。他預期，美元將維持強勢，主要受關稅相關價格壓力；關稅水平協議及加密貨幣和區塊鏈監管進展因素支撐美元需求。



Ray Sharma-Ong指出，鑑於需要平衡貿易政策等不確定性，傾向於擁有強而有力政策支持的市場，其中，中國表現突出，擁有強大的政策工具，以幫助抵銷關稅的負面影響，股市亦受到旨在增強投資者信心和改善市場流動性的多管齊下計劃的支持。



同時，他稱，韓國市場改革推動下展現出吸引的投資機會，亦積極與美國談判，或有助於維持貿易競爭力和投資者情緒；泰國隨著跨境地緣政治緊張局勢的緩和，短期內見支持。(rh)