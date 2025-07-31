31/07/2025 10:21

【美國議息】摩根資產管理:料美國12月減息可能性較大

《經濟通通訊社31日專訊》美國聯儲局維持聯邦基金利率目標區間在4.25厘至4.5厘不變，有關決定以9比2通過，是逾30年來首次出現兩名理事投反對票。



摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，聯儲局顯然傾向等待經濟數據明確指向任一方向再採取行動，可能還需數月數據才能更清晰評估政策對美國經濟的影響。當前市場定價反映9月減息機率低於50%，且未來三次會議減息次數不到兩次。該行仍預期聯儲局會今年將會採取放寬政策，但9月減息的門檻似乎較高，可能需要勞動力市場顯著惡化，以及政策決議的意外經濟後果，故12月減息的可能性較大。



Kerry Craig指出，聯儲局本次決議幾乎未改變該行對市場前景及美國經濟的看法。關稅將在今年持續拖累經濟增長並推升通膨，但財政政策的延遲效應將在2026年提振增長，貿易政策對通膨的影響亦將於明年緩解，為進一步政策寬鬆創造條件。這條避免衰退與長期通膨壓力的狹窄路徑，對風險資產屬利多。然而，鑑於政策風險尚未完全解除，且部分資產估值處於高位，該行建議在股票與固定收益組合中側重優質標的，並關注美國以外市場的相對價值機會，包括歐洲、日本及新興市場。(bn)