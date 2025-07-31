31/07/2025 15:41

【美國議息】恒生料未來數月數據反映關稅影響，或左右美減息決定

《經濟通通訊社31日專訊》恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，美國聯邦儲備局一如市場預期維持利率不變，但從聯儲局主席鮑威爾於議息會議後記者會上的言論可見，當局仍未確切肯定重啟減息的時機。鮑威爾指今年上半年美國經濟增長放緩，但高利率似乎未有過度抑制經濟增長的步伐。



薛俊昇指出，關稅增加已逐漸帶動美國消費品的物價上升，關稅對美國通脹是否只帶來短暫影響仍有待觀察。該行相信未來數月的數據或會繼續反映關稅對當地經濟及物價的影響，並左右聯儲局何時重啟減息的決定。現階段聯儲局減息門檻似乎未有改變，仍然期望確保通脹風險受控才再作行動。



*梁君馡:第三季應加強債券投資，偏重高股息板塊*



恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局維持利率於4.25至4.5厘不變，符合預期。聲明指上半年經濟略為放緩，失業率低但通脹偏高；會議未有就9月貨幣政策作前瞻決定，暗示局方尚未準備好減息。主席鮑威爾言論則傾向觀望政府與貿易夥伴的談判結果，並評估關稅對經濟的影響，再考慮調整利率。



梁君馡指出，最新的利率期貨顯示，市場對美國今年餘下時間減息次數的預期降溫，由6月初預測減息兩次下降至現時的1次。美元則借勢再度上升，美匯指數目前逼近100水平。事實上，美國與歐元區和日本近期已陸續達成貿易關稅協議，歐日也同意將大量購買美國商品和加碼對美投資等條件，令美元兌歐日等外幣於過去一星期出現明顯反彈。現加上聯儲局仍對減息持保守態度，需留意美匯若重新站穩100指數點，技術上其交易區間或向上提升至100至105水平。



梁君馡提及，環球股市方面，近3個月來受惠於美元大幅下滑，多個主要股票市場連續上升，於7月份紛紛攀升至歷史高位。但若美元因貿易談判和聯儲局議息會結果而出現更急速的反彈勢頭，料股市短期內可能出現更多獲利回吐盤。投資部署上，該行認為第三季應加強債券投資，同時偏重高股息板塊以增強整體投資的防守性。(bn)