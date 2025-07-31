31/07/2025 11:41

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.18506 -23.988 一周 0.62381 -11.542 兩周 0.73089 -8.066 一個月 1.03363 +0.119 兩個月 1.37298 +3.346 三個月 1.6175 -0.429 六個月 2.26839 +1.768 一年 2.80185 +0.072

《經濟通通訊社31日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報1.03363厘，升0.119基點，是7月18日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.6175厘，跌0.429基點。隔夜息報0.18506厘，跌23.988基點，是7月18日後最低；一周拆息跌11.542基點，報0.62381厘，兩周則跌8.066基點，報0.73089厘。長息方面，六個月拆息升1.768基點，報2.26839厘，一年期則報2.80185厘，升0.072基點。港元匯價今日在7.8484-7.85之間上落，最新報7.8497。資料來源：香港銀行公會