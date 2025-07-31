31/07/2025 11:41
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月近兩周高，隔夜跌23基點
《經濟通通訊社31日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報1.03363厘，升0.119基點，是7月18日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.6175厘，跌0.429基點。
隔夜息報0.18506厘，跌23.988基點，是7月18日後最低；一周拆息跌11.542基點，報0.62381厘，兩周則跌8.066基點，報0.73089厘。長息方面，六個月拆息升1.768基點，報2.26839厘，一年期則報2.80185厘，升0.072基點。
港元匯價今日在7.8484-7.85之間上落，最新報7.8497。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.18506厘，跌23.988基點，是7月18日後最低；一周拆息跌11.542基點，報0.62381厘，兩周則跌8.066基點，報0.73089厘。長息方面，六個月拆息升1.768基點，報2.26839厘，一年期則報2.80185厘，升0.072基點。
港元匯價今日在7.8484-7.85之間上落，最新報7.8497。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.18506
|-23.988
|一周
|0.62381
|-11.542
|兩周
|0.73089
|-8.066
|一個月
|1.03363
|+0.119
|兩個月
|1.37298
|+3.346
|三個月
|1.6175
|-0.429
|六個月
|2.26839
|+1.768
|一年
|2.80185
|+0.072
資料來源：香港銀行公會