31/07/2025 12:12

【美國議息】嘉信理財：美聯儲繼續觀望，重通脹多於政治

《經濟通通訊社31日專訊》美國聯儲局議息後宣布維持利率不變。嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，聯儲局選擇維持利率於4.25至4.5%區間不變，未有實施貨幣寬鬆政策。儘管面臨日益增加的政治壓力，聯儲局目前仍能保持其獨立性。但議息決定恐怕會引發白宮更多批評，對聯儲局主席鮑威爾拒絕跟從指示而逐漸失去耐性。值得注意的是，今次會議罕見出現支持降低借貸成本的聲音，顯示壓力已開始滲入聯儲局內部。



對聯儲局主席鮑威爾及局內官員而言，政治言論似乎是與宏觀經濟現實脫節。他們持續關注關稅對一般家庭的衝擊。目前美國進口關稅達到90年來最高水平，其影響正傳導至消費者身上：主要受傢具及服裝價格飆升帶動，6月份消費者通脹率年化升3.5%；期內整體CPI升幅亦由5月的2.5%按年升至2.7%。



由於通脹仍需貨幣政策壓制，現時放寬是為時過早。需要觀察未來幾個月的CPI數據，才能準確地掌握得到減息時機。對投資者而言，聯儲局的獨立性更為重要。市場焦點現已轉向白宮將如何作出回應。(kl)