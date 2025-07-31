31/07/2025 14:28

【美國議息】中原按揭︰料美國年內有機會減息，港息仍處下行走勢

《經濟通通訊社31日專訊》中原按揭指出，美國聯儲局於2025年7月31日宣布今年第五次議息會議結果，維持聯邦基金利率於4.25厘至4.5厘不變，符合市場預期，連續五次會議按兵不動。具指標性的滙豐銀行已宣布最優惠利率維持於5.25%同符市場預期，相信本港銀行將跟隨維持最優惠利率P不變。



中原按揭董事總經理王美鳳指出，貿易局勢雖有不確定性但較大機會逐步緩和，現息率環境下美國未來經濟放緩風險或大於通脹上升風險，預期美息在今年內至明年仍需處於回落周期，預計年內美國有機會再次減息，未來息率走勢仍屬向下。



*料年內港息仍處下行走勢*



王美鳳指出，基於港美息差異常大幅拉闊，6月下旬起市場套息交易增多觸發港匯弱方兌換保證水平，銀行體系結餘開始回落，由1741億元逐步回落，於7月17日跌穿千億元水平至近日為863億元，今天金管局再度接錢令8月1日起銀行結餘逐降至825.5億元。較今年5月時高位1740億元減少逾半，結餘減少令拆息逐步回升，然而與樓按相關的1個月拆息自6月下旬至今暫僅溫和回升約半厘，現約1%水平仍大幅低於5月前約近4%水平，供樓人士仍繼續受惠於低息環境。



王美鳳續指，拆息溫和回升令目前港美息差仍較以往拉闊至逾3厘，套息活動情況仍有待觀察，但預期港美息差仍會較以往大，加上美國於年內至明年仍處減息周期，料年內港息仍處下行走勢，料本港按息較主要在2厘多水平，整體低息環境延續。港元拆息走向將會受港元需求、美元強弱勢變化、套息活動、季節性因素、資金流向、資金配置影響而調整，拆息仍會出現上落波幅。



*樓巿轉租為買需求持續*



樓巿方面，王美鳳表示，自5月起受惠按息大幅下跌，供樓負擔得以減輕，現時按息約為2.3%，仍處三年來低水平，而租金續升令「供平過租」推動「轉租為買」需求持續、買樓收租回報高於銀行定存息，加上股市表現亮麗溢出財富效應，近月一二手物業交投維持流暢，儘管拆息或出現波幅，本港按息整體仍處下行走勢，承接去年減息步伐，今年按息較去年進一步回落，料年內樓市將繼續回穩向好。(kl)