31/07/2025 14:36

【美國議息】美聯︰H按拆息顯著下跌，推動樓市「價穩量升」

《經濟通通訊社31日專訊》美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽指出，美國聯儲局一如市場預期維持息率不變，本港大型銀行亦維持最優惠利率不變，整體息口走勢未見太大變化。雖然如此，自5月以來1個月香港銀行同業拆息大幅回落，令到H按拆息顯著下跌，以今日拆息1.03厘計算，H按息率為2.33厘（以H+1.3厘計算），即較H按封頂位3.5厘變相減息超過一厘，不單減輕業主供樓負擔，而且租金持續上升帶動「租轉買」及長線投資需求；再者，港股造好，恒指年內迄今升逾2成，以及潛在私宅供應高位回落等利好消息支持下，推動樓市呈「價穩量升」的格局。



若以拆息回落的5月起計算，近3個月一手成交量累計共錄5706宗，較2月至4月的3個月約4755宗上升約2成；成交金額更由約403億元升至約534億元，升幅更超過3成。



*樓價已迎來突破*



在眾多利好因素支持下，樓價已迎來突破，根據「美聯樓價指數」顯示，最新7月28日報128.19點，本年迄今錄0.05%的輕微升幅，年內走勢終於由跌轉升。交投方面，7月新盤市場持續暢旺，料7月一手成交量超越2000宗，比起6月全月約1500宗高出逾3成。



馬泰陽預期，展望8月份，在股市造好及拆息低企持續的支持下，加上8月有多個新盤將接連登場，以及發展商加快銷售貨尾，預期一手市場交投旺勢持續，8月一手成交量有望維持逾2000宗水平，即連續2個月超過2000宗，將是自2019年5月後的首次。(kl)



