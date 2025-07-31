31/07/2025 11:11

【美國議息】駿利亨德森：聯儲局持續觀望，但異議顯示鴿派傾向

《環富通基金頻道31日專訊》美國聯儲局維持聯邦基金利率目標區間在4.25厘至4.5厘不變，有關決定以9比2通過，是逾30年來首次出現兩名理事投反對票。駿利亨德森投資環球短存續期及流動性主管及投資組合經理Dan Siluk表示，一如外界預期，聯儲局維持利率不變。決議並非一致通過，理事Bowman和Waller表達異議，支持降息25個基點，事實上這一立場在會前已有所透露，如今獲得確認。



聲明中聯儲局對經濟的評估略有下修。6月時的措辭為經濟活動「持續穩健擴張」，而本次語氣則轉為謹慎，指出「上半年經濟活動出現放緩」。委員會仍形容通脹為「略高」，並承認來自關稅與財政動態的上行風險持續存在。



由於本次並無更新的經濟預測摘要(SEP)，市場焦點將迅速轉向每年一度全球央行年會(Jackson Hole)及後續經濟數據。



該行料，市場可能會將今次會議結果解讀為聯儲局「觀望」策略的延續，並透過異議與較溫和的措辭展現鴿派傾向，9月決策將具高度可變性。(hl)