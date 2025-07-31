31/07/2025 09:39

【議息前瞻】保德信：日本今年稍後或加息，提振日圓緩解進口通脹

《環富通基金頻道31日專訊》近期美國與歐盟、日本等先後達成貿易協議，保德信固定收益(PGIM Fixed Income)全球經濟副主管兼首席歐洲經濟師Katharine Neiss及保德信固定收益副主席、首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管Daleep Singh發表關於近期日本關稅協定及日本央行政策變動可能性的評論。



*關稅協議落實兼經濟活動穩健，央行或續推進利率政策正常化*



近期美國與日本歐盟等先後達成貿易協議，而南韓或將緊隨其後，有望進一步提振全球市場的風險情緒。在日本，協定的關稅稅率為15%，包括汽車關稅，低於原先威脅徵收的25%，日本並承諾總額達5500億美元的對美投資。另外，以自民黨為首的執政聯盟，失去了日本參議院的多數席位，令該國未來增加財政支出的概率上升，進一步加大全球發達市場收益率曲線長端的壓力。關稅協議的落實，加上日本經濟活動保持穩健，令日本央行可能繼續推進利率政策正常化。



儘管日本央行料傾向於維持利率不變，但今年稍後可能會被迫將0.5厘的利率上調，以提振日圓並緩解進口通脹壓力－－事實上日本CPI已升至3%以上。日本央行下個可能作出政策決議的會議，可能會在10月舉行。日圓升值有助降低進口通脹，提升家庭購買力，並有利於建立可持續及由內需驅動的通脹模式。增加財政支出及推進更高的政策利率等情境，可能繼續對發達市場的收益率曲線長端構成壓力，尤其考慮到日本投資者或撤回海外資產，並投資於收益率較吸引的日本國債。(wa)



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