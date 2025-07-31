31/07/2025 16:43

《融「匯」貫通－陳欣諾》匯市波動，美元反彈勢頭下半年能持續？

《融「匯」貫通》環球匯市於7月份持續波動走勢，美匯指數於7月初觸及逾3年低位後逐步回升。美國近日與歐盟及日本等主要經濟體達成貿易協議，投資者或正在消化協議內容對環球進出口商品需求的影響，一旦出口受負面打擊，或對整體經濟及利率前景帶來變數。如歐盟於上周日（27日）與美國達成貿易協議後，據彭博報道引述經濟學家分析指，市場或憂慮歐盟商品在美國加價後或導致需求減少，從而影響歐元匯價。歐元兌美元周一（28日）一度創下6周以來最大跌幅，彭博引述外匯交易員消息指，對沖基金於當日削減了歐元長倉的頭寸。



投資者或好奇美元兌主要貨幣的反彈勢頭能否持續，事實上很大程度受市場對聯儲局下半年減息預期影響。要評估聯儲局利率政策取向，可從局方兩大目標--就業市場及通脹形勢入手。據彭博經濟研究的分析指，7月份的非農新增職位有機會高於市場預期，主要是相關數據顯示原本市場預期會出現降溫的行業，如物流及建築等行業或出現回暖，有望支持整體數據。彭博預測7月份非農新增職位或達16萬份，較市場預期的10.7萬份為多。



通脹形勢方面，美國早前公布6月份消費物價指數，按月升0.3%，符合市場預期，而撇除能源及食品價格的核心通脹升幅亦較預期溫和。表面看來，貿易政策似乎未對美國物價帶來壓力，不過有分析指，如細心留意分項數據，或能得出另一方向的結論。



美國消費物價指數中，家用傢俱及相關成本明顯上升，6月份按年升幅達3.3%，較5月份的2.7%進一步加快，這是基於約三分之二的傢俱相關貨物均為進口商品，較能反映貿易政策的影響。如要進一步觀察貿易政策對企業的影響，投資者不妨留意美國供應管理協會的數據。製造業物價指數由年初的50.9，到3月時攀升至近70水平約3年高位，至6月份的數月間仍於此水平徘徊。



物價預期處於高位的情況下，新訂單需求也見到委縮的情況出現，6月份製造業新訂單指數連跌兩個月至46.4，為連續第5個月處於50以下。如指數處於50盛衰分界線之下，意味參與調查的製造企業反映新訂單情況處於收縮水平。



假如美國通脹出現回升態勢，同時勞工市場較市場預期強韌的話，或有機會令市場對聯儲局的減息預期改變，從而影響美元是否能確認見底回升的可能性。在國際政經錯綜複雜的形勢下，投資者在布局時更宜保持耐性，密切留意相關數據變化，將有助消除市場雜音，作出更佳的投資決定。《摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部經理 陳欣諾》



資料來源：彭博資訊



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