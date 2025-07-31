31/07/2025 17:07

《神州經脈》製造業PMI三個月低，滬指連漲三月，人幣全月轉貶

《神州經脈》滬綜指上日（30日）收創逾三年半新高後有回吐壓力，今日震盪下調，收低1.18%，報3573.21點，失3600點；深成指亦跌1.73%，創業板軟1.66%。7月最後一個交易日成交高位，滬深兩市全天成交量達1.94萬億元（人民幣．下同），創五個月新高，較上個交易日放量917億元或5%。



本月來看，滬綜指一路向上，在倒數第二個交易日盤中曾見3636.17點，為去年10月以來近九個月高位；7月全月漲幅3.74%，為連續第三個月上揚，並錄得去年9月以來最大單月漲幅。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1930，較上個交易日4時30分收盤價跌107點子，五連跌，創5月30以來兩個月新低，全日在7.1900至7.1945之間波動。全月計，人民幣即期貶值0.38%，此前連續兩個月回升。今日人民幣兌一美元中間價報7.1494，較上個交易日跌53點子，較路透預測偏強水平則擴至近570點。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局公布，7月製造業PMI為49.3%，遜於預期，比6月下降0.4個百分點，連續第四個月處於收縮區間，並創4月以來三個月新低。國家統計局指是PMI回落是受到製造業進入傳統生產淡季，部分地區高溫、暴雨洪澇災害等因素影響，不過生產指數保持擴張，價格指數繼續回升，大型企業持續保持擴張，新動能持續增長，市場預期回升。分析人士則指，數據凸顯出「反內捲」政策影響。



2. 中共中央政治局昨召開會議，在房地產領域提出「落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城市更新」。上海交通大學住房與城鄉建設研究中心主任陳杰解讀稱，城市更新已成為城市發展的重要轉折點。開展城市更新，有助於存量提質增效、激活內需，持續鞏固房地產市場穩定態勢，推動房地產行業轉型升級。各地應堅持因地制宜，探索高質量城市更新實踐路徑。



3. 近日英偉達算力芯片被曝有嚴重安全問題；此前美議員要求美國出口的先進芯片必須配備「追蹤定位」功能，有美國AI專家透露，英偉達算力芯片的「追蹤定位」、「遠程關閉」技術已成熟。為維護中國用戶網絡安全、數據安全，國家互聯網信息辦公室於7月31日約談了英偉達公司，要求英偉達就對華銷售的H20漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。



4. 美國總統特朗普簽署行政命令，暫停全球小額包裹關稅豁免，自8月29日起，寄往美國、價值800美元或以下的包裹，將會面臨所有適用關稅。特朗普早前只針對來自中國內地及香港的包裹撤銷有關豁免，現在涵蓋範圍將會擴大至全球其他國家或地區。對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，希望美方恪守公平競爭的市場原則，為包括中國企業在內的各國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。



5. 世界黃金協會今日發布的數據顯示，二季度中國市場黃金ETF流入464億元，創有史以來最強勁的季度表現。與金條和金幣需求類似，中國市場黃金ETF流入也集中在4月，主要由全球貿易風險加劇及金價飆升推動。上半年中國市場黃金ETF總流入達631億元。在金價飆升的疊加作用下，上半年中國黃金ETF資產管理總規模(AUM)實現翻倍以上增長，增速為116%，6月底達1525億元，總持倉飆升74%至200噸。AUM和總持倉均創下各自的月末歷史新高。



6. 商務部發言人何亞東今日在例行新聞發布會上就長和集團出售巴拿馬運河港口表示，中國政府將依法進行審查監管，保護市場公平競爭，維護社會公共利益，堅決維護國家主權、安全、發展利益。長和7月28日公告指，本集團與一財團之間的獨家磋商期已屆滿。儘管該期限已屆滿，集團仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自中國內地的主要策略投資者加入成為財團的重要成員。



7. 第二十二屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy)將於明起一連4日在上海新國際博覽中心舉行。大會今日舉行中國國際數字娛樂產業大會(CDEC)高峰論壇，期間中國音像與數字出版協會第一副理事長張毅君發布《2025年1-6月中國遊戲產業報告》。報告顯示，期內國內遊戲市場實際銷售收入1680億元，同比增長14.08%，再創新高；遊戲用戶規模近6.79億，同比增長0.72%，亦為歷史新高點。



8. 中國廣東省的基孔肯雅熱感染病例上升，美國疾病控制與預防中心(CDC)據報計劃發布針對中國的旅行警告。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中方已就此次基孔肯雅熱本地傳播情況同世界衛生組織保持著溝通，中國政府始終高度重視本國人民和在華外國公民的身體健康，將一如既往為境內外遊客提供舒適、安全、便利的旅行環境。他並指，國家衛健委此前已公開介紹了此次基孔肯雅熱輸入疫情引發本地傳播情況，指出當前疫情可防、可治、可控。(sl)