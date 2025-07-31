31/07/2025 08:33

【關稅戰】王毅冀中美建更多溝通渠道；特朗普稱中美將達公平協議

《經濟通通訊社31日專訊》外交部網站消息，7月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見美中貿易全國委員會董事會代表團。王毅表示，中方願同美方加強接觸、避免誤判、管控分歧、探索合作，落實好兩國元首的共識，推動中美關係實現穩定、健康、可持續發展。中美要建立更多溝通協商渠道，以客觀、理性、務實態度看待對方，樹立正確的戰略認知。要尊重彼此核心和重大利益，避免引發對抗衝突。要本著尊重、平等、互惠原則，不搞單邊霸道，多做一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。



王毅還表示，今年上半年，中國經濟迎難而上，穩中向好。中國將擴大高水平對外開放，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，期待美國企業繼續看好中國、投資中國，實現互利共贏、共同成長。希望美國工商界做正確對華認知的解讀者、中美民間友好的播種者和中美互利共贏的踐行者，為中美關係發展和兩國人民友好作出新的積極貢獻。



參與會見的代表團美國公司包括賽默飛世爾(Thermo Fisher)、奧的斯(OTIS)、高盛集團、波音、和睦家醫療及蘋果公司等。



*特朗普：中美將達成「非常公平」的協議*



中美經貿團隊早前結束在瑞典斯德哥爾摩舉行的新一輪會談，雙方同意繼續推動暫緩美國對等關稅及中方反制措施。美國總統特朗普周三(30日）表示，與中國的貿易談判正在順利推進，預計雙方將達成一項「非常公平」的協議；特朗普還稱，美中談判一切進展順利，認為事情會有很好的結果，並形容美中步調一致。



*美國8月29日起終止所有國家小額包裹免稅待遇*



同日，特朗普簽署行政命令，將由8月29日起，終止所有國家的小額包裹關稅豁免待遇。有關命令適用於所有價值800美元以下、之前符合免稅待遇的商品。白宮指，措施將堵截用於逃避關稅，以及向美國輸送致命鴉片類藥物的漏洞。



美國5月初已終止中國內地與中國香港的小額包裹豁免待遇，影響Temu、Shein等利用免稅條款出口到美國的中國電商。(ry)